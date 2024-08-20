"Пофіг, який у нас рейтинг": економіст пояснив, чому трильйонний держборг України – це не страшно

Держборг України вже наближається до 100 відсотків ВВП країни

Держборг України продовжує стрімко зростати після початку повномасштабного вторгнення. Станом на кінець липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України вже становить 6,2 трильйона гривень, проте, на думку експертів, насправді це не таке страшно.

Про це йдеться у випуску "Українці збільшують ВВП Польщі. НБУ вводить серйозні обмеження. Державний Борг скоро перевищить ВВП" передачі "Телеграф Про Гроші" з Денисом Безлюдьком та Олександром Крамаренком.

Вони нагадали, що за рік ця сума зросла на півтора трильйона і вже наближається до 100% ВВП країни.

"За моїми підрахунками, за підсумками 2024 року, ми матимемо номінальний ВВП приблизно 7 трильйонів", — підрахував економіст Крамаренко.

Однак, на думку Безлюдько, не все так страшно з кількох причин:

"Ми уникли дефолту. Мінфін таки домовився з комерційними власниками зовнішніх облігацій. Якщо брати розподіл держборгу, то виходить, що 70 відсотків — це зовнішній, 30 відсотків — внутрішній. І що добре: 54 відсотки боргу — міжнародні фінансові установи на кшталт МВФ та уряду іноземних держав. Ці гроші дешевші, ніж комерційні", — вважає Безлюдько.

Економіст Крамаренко у свою чергу погодився з думкою свого колеги та пояснив, чому істерики навколо держборгу України, на його думку, є недоцільними.

"Найскладніший борг, за яким ми уникли дефолту, становить 16 відсотків від загальної суми держборгу. Це частина боргу, яка є комерційною. Вона недешева. Проте прикол у тому, що він дуже впливає на наші рейтинги. Наприклад, коли Мінфін домовився про реструктуризацію боргу, рейтингові агентства мали щось зробити. Вони зробили – знизили нам рейтинг до переддефолтного. Але це формальна бюрократія.

І поки там істерять так звані експерти про те, що у нас дефолт, все страшно, ми помремо, я хочу нагадати, що після початку війни ми не залучаємо гроші на відкритому ринку. Ми не беремо у позику у приватних кредиторів. Тому нам абсолютно пофіг до кінця війни, який там буде рейтинг, і що там буде. Після цього після перемоги рейтинги будуть точно переглянуті. А найголовніше, що значну частину цього боргу не буде виплачено грошима українських платників податків", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, наскільки критичні цифри держборгу України.