Серед них багато дітей: Угорщина виставила на вулицю частину українців через нову постанову - ЗМІ

Під загрозою тисячі українців

Після того як Угорщина ухвалила постанову про обмеження допомоги для українців із неприфронтових регіонів, громадян України із Закарпаття почали виселяти із притулків для біженців. Надворі вже опиняються десятки людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода. За його даними, у місті Коч за 21 серпня з притулків виселили 120 людей, які проживали у приватному притулку, що субсидується державою. Частина змушена була ночувати на вулиці.

"Багато з тих, кого вигнали на вулицю, — закарпатські роми, які не хочуть повертатися в Україну", — каже експерт із рівних можливостей у Фонді цивільного коледжу в Угорщині.

Стверджується, що серед закарпатських біженців, виселених через ухвалу уряду, 80 дітей.

Вся справа в тому, що згідно з поправками із законодавством Угорщини, з 21 серпня право на проживання мають лише ті, хто тікає від війни в Україні та прибув з "адміністративних одиниць, безпосередньо порушених військовими діями". Тепер право на державну підтримку, яка включає безкоштовне житло та базову щомісячну суму, зберігається лише в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, в якому безпосередньо відбувалися бойові дії.

Варто зазначити, що в Угорщині зараз мешкає понад 30 тисяч українських біженців. Минулого тижня агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН, висловило "занепокоєння" законом, в якому йшлося, що до 3000 українців можуть втратити доступ до житла, що субсидується.

"УВКБ ООН наполегливо закликає угорський уряд переглянути поточну поправку. Всі зміни, пов’язані з колективним розміщенням, повинні бути поступовими, і повинні бути вжиті адекватні заходи, щоб не допустити, щоб хтось став бездомним або був змушений жити у злиднях внаслідок змін", — додали там.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці у Польщі інтегруються та тримають економіку.