Среди них много детей: Венгрия выставила на улицу часть украинцев из-за нового постановления - СМИ

Под угрозой тысячи украинцев

После того как Венгрия приняла постановление об ограничении помощи для украинцев из неприфронтовых регионов, граждан Украины из Закарпатья начали выселять из приютов для беженцев. На улице уже оказываются десятки людей.

Об этом сообщает Радио Свобода. Согласно его данным, в городе Коч за 21 августа из приютов выселили 120 человек, которые проживали в частном приюте, субсидируемом государством. Часть была вынуждена ночевать на улице.

"Многие из тех, кого выгнали на улицу, — закарпатские ромы, которые не хотят возвращаться в Украину", — говорит эксперт по равным возможностям в Фонде гражданского колледжа в Венгрии.

Утверждается, что среди закарпатских беженцев, выселенных из-за постановления правительства, 80 детей.

Все дело в том, что согласно поправкам с законодательсво Венгрии, с 21 августа право на проживание имеют только те, кто бежит от войны в Украине и прибыл из "административных единиц, непосредственно затронутых военными действиями". Теперь право на государственную поддержку, которая включает бесплатное жилье и базовую ежемесячную сумму, сохраняется только у украинцев, чей последний официальный адрес в Украине был в районе, в котором непосредственно происходили боевые действия.

Стоит отметить, что в Венгрии в настоящее время проживает более 30 тысяч украинских беженцев. На прошлой неделе агентство ООН по делам беженцев, УВКБ ООН, выразило "озабоченность" законом, в котором говорилось, что до 3000 украинцев могут лишиться доступа к субсидируемому жилью.

"УВКБ ООН настоятельно призывает венгерское правительство пересмотреть текущую поправку. Все изменения, связанные с коллективным размещением, должны быть постепенными, и должны быть приняты адекватные меры, чтобы не допустить, чтобы кто-либо стал бездомным или был вынужден жить в нищете в результате изменений", — добавили в нем.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы в Польше интегрируются и держат экономику.