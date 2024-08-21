Біженцям з України вріжуть виплати в Угорщині: уряд викотив нові вимоги

Найбільш уразливою в цьому випадку є ромська етнічна меншина

В Угорщині набув чинності новий закон, відповідно до якого тисячі українських біженців можуть опинитися на вулиці, або ж бути повернутими назад, в Україну.

Про це пише BBC. У виданні зазначається, що новий закон передбачає надання державної підтримки, зокрема безкоштовне житло та місячну фінансову допомогу, лише тим українцям, які останнім часом офіційно проживали на українських територіях, які постраждали від бойових дій. спричинених Росією.

Нині уряд Угорщини має 13 таких регіонів, та щомісяця цей список будуть оновлювати.

Правозахисники припускають, що найбільш уразливою в цьому випадку є ромська етнічна меншина з найзахіднішої Закарпатської області.

Водночас отримати прихисток в інших країнах Європейського союзу ці люди не можуть, оскільки мають подвійне українсько-угорське громадянство.

Наразі в Угорщині перебуває понад 30 тисяч українських біженців, скількох з них торкнеться цей закон — невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, що Захід відмовив Зеленському у допомозі з поверненням чоловіків до України.