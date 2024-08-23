Есть одно условие: когда многодетных мужчин могут мобилизовать

Ответ дала адвокат

Некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. При определенных условиях такое право имеют и многодетные родители.

Вопрос о призыве многодетных регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", как рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская для "Факты". Если семья претендует на статус многодетной, то супруги должны воспитывать троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Как объясняет она, по закону, многодетные женщины или мужчины, воспитывающие вместе или самостоятельно троих и более несовершеннолетних детей, могут получить отсрочку. Однако если у них есть задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает трехмесячную сумму, то они автоматически теряют право на отсрочку от призыва.

В то же время многодетного мужчину нельзя мобилизовать, если он:

забронированный на предприятии, организациях или учреждениях;

имеет близкого родственника с I или II группой инвалидности;

является опекуном лица, которому требуется постоянный уход согласно заключению медкомиссии;

работник и служащий ВС Украины, Нацполиции, Нацгвардии Украины, ГНСУ и СБУ.

Для подтверждения статуса семья должна получить соответствующее удостоверение. Для его оформления следует обратиться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных госадминистраций или исполнительных органов городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин или ЦПАУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит документ об отсрочке от мобилизации.