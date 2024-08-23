Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час війни: список категорій

При собі потрібно мати не лише паспорт

З початком повномасштабної війни та введенням воєнного стану, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено покидати територію України. Проте існують певні винятки.

Порядок виїзду за кордон регламентується чинним законодавством, зокрема Правилами перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою КМУ № 57 від 27 січня 1995 року, з доповненнями внесеними у 2022-2023 рр.).

Самостійно виїхати за межі держави можуть особи, яким виповнилося 16 років. Виходячи з цього, покинути Україну можуть 17-річні юнаки.

Згідно з останніми змінами до законодавства про воєнний стан та мобілізацію, які набули чинності у травні, для чоловіків призовного віку встановлено додаткову вимогу при перетині державного кордону: мати при собі військово-обліковий документ окрім паспорта.

Громадяни призовного віку, які не мають законних підстав для звільнення від мобілізації, не можуть виїхати за межі країни. Вони повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу прикордонника.

Хто може виїхати

Є категорії чоловіків, які можуть законно перетинати державний кордон. Розглянемо детальніше, хто має таке право:

особи, заброньовані на період мобілізації (у відрядження);

люди, яких визнали непридатним до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружина, яких проходить військову службу.

Також є особливі категорії українців, які можуть перетинати кордон:

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжує осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;

доглядальники чи опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей.

Для тих, хто має право та збирається виїхати за кордон, рекомендується звернутися до ТЦК та СП для уточнення та перевірки своїх військово-облікових даних.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам за незаконний виїзд за кордон, чи є за це кримінальна відповідальність. Прикордонники можуть доставити порушника до військкомату.