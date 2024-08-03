Студентів із відстрочкою не випустять за кордон? Денисова поділилася деталями

Для виїзду за кордон із собою необхідно мати список документів

Під час військового стану право на відстрочку мають студенти у разі, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі навчання. Однак її здобуття не означає, що він може виїхати за кордон.

Про це розповіла голова правління Громадської організації "Український центр захисту прав людей" Людмила Денісова. Вона додала, що урядом змінено правила перетину державного кордону для чоловіків-студентів.

Людмила Денисова зазначила, що під час воєнного стану за кордон можуть виїжджати студенти віком від 18 до 22 років, які навчаються у вищих навчальних закладах державної чи комунальної форми власності на денній формі навчання.

"Якщо на бакалавраті — то незалежно, по якій спеціальності, якщо на магістратурі — то тільки медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування", — додала вона.

Денисова розповіла, що студент також має брати участь у програмі освітньої академічної мобільності. При цьому студенти, які беруть участь у ній, можуть безперервно перебувати за кордоном лише на термін навчального семестру.

При перетині кордону студент повинен мати при собі такі документи:

обов’язкову довідку від вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному навчальному закладі. У ній має бути зазначена інформація про основи співробітництва, термін навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок та фактів перескладання заліків та іспитів, підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному навчальному закладі;

копію договору академічної мобільності;

е-квиток студента;

обов’язково військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку від ТЦК та СП;

довідку про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, що видається саме ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, чи може студент "перескочити" до іншого університету та не втратити відстрочку. Також ми розповідали, чи змінюються правила відстрочення з 1 серпня.