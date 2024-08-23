Кто из мужчин может выехать за границу во время войны: список категорий

При себе нужно иметь не только паспорт

С началом полномасштабной войны и введением военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать территорию Украины. Однако существуют некоторые исключения.

Порядок выезда за границу регламентируется действующим законодательством, в частности, Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины (утвержденных постановлением КМУ № 57 от 27 января 1995 года, с дополнениями внесенными в 2022-2023 гг.).

Самостоятельно уехать за пределы государства могут лица, которым исполнилось 16 лет. Исходя из этого, покинуть Украину могут 17-летние юноши.

Согласно последним изменениям в законодательство о военном положении и мобилизации, которые вступили в силу в мае, для мужчин призывного возраста установлено дополнительное требование при пересечении государственной границы: иметь при себе военно-учетный документ, кроме паспорта.

Граждане призывного возраста, не имеющие законных оснований для освобождения от мобилизации, не могут уехать за пределы страны. Они должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию пограничника.

Кто может уехать

Есть категории мужчин, которые могут законно пересекать государственную границу. Рассмотрим подробнее, кто имеет такое право:

лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);

люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, которая проходит военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут пересекать границу:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

сиделки или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;

работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Для тех, кто имеет право и собирается уехать за границу, рекомендуется обратиться в ТЦК и СП для уточнения и проверки своих военно-учетных данных.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам за незаконный выезд за границу, есть ли за это уголовная ответственность. Пограничники могут доставить нарушителя в военкомат.