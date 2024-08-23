Символ надії: над тимчасово окупованими територіями замайорів український стяг (відео)

Символ надії для мешканців тимчасово окупованих територій

У день прапора України, 23 серпня, бійці прикордонної служби здійняли український стяг над тимчасово окупованими територіями на півдні нашої країни. Акцію здійснили за допомогою дронів.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України. Це неабиякий символ для тих, хто мешкає на окупованих Росією територіях і чекає на звільнення.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив про те, що над тимчасово окупованими територіями Херсонщини сьогодні замайоріли понад два десятки синьо-жовтих стягів. Допис зробив у своєму Facebook.

"Не втрачайте віру, Херсонщина буде вільною. Разом до Перемоги" — написав Прокудін та подякував воїнам Сил оборони України, завдяки майстерності яких вдалося реалізувати цю ідею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як ексдепутатка "Європейської Солідарності" відсвяткувала День прапору РФ на окупованій Херсонщині. Фото зрадниці з’явилися у мережі.