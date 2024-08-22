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Світоліна не потиснула руку росіянці, яка сховалася під прапором іншої країни (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Еліна Світоліна Новина оновлена 22 серпня 2024, 11:21
Еліна Світоліна. Фото Getty Images

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У четвер, 22 серпня, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №28) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика). До речі, українка нещодавно була прапороносцем національної команди на Олімпійських іграх у Парижі.

У 1/8 фіналу Еліна обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян (WTA №51) — 6:4, 6:3. Після матчу українка не потиснула руку суперниці. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч тривала 1 годину 14 хвилин. Еліна виконала 2 ейси й припустилася 4 подвійних помилок. Це була перша особиста зустріч тенісисток. Додамо, що 21-річна Аванесян народилася у російському П’ятигорську. На початку серпня 2024 року стало відомо, що вона отримала вірменське громадянство. У чвертьфіналі українка зустрінеться з представницею Чехії Ліндою Носковою.

Нагадаємо, Світоліна на "Вімблдоні-2024" дійшла до стадії 1/4 фіналу, програвши там Олені Рибакіній з Казахстану. Додамо, що українська тенісистка порушила дрес-код "Вімблдону", прикріпивши чорну стрічку на сукні. Це сталося після ракетної атаки РФ на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

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#Теніс #Еліна Світоліна