Символ надежды: над временно оккупированными территориями взвился украинский флаг (видео)
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Символ надежды для жителей временно оккупированных территорий
В день флага Украины, 23 августа, бойцы пограничной службы подняли украинское знамя над временно оккупированными территориями на юге нашей страны. Акцию осуществили с помощью дронов.
Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины. Это большой символ для тех, кто проживает на оккупированных Россией территориях и ждет освобождения.
Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил о том, что над временно оккупированными территориями Херсонщины сегодня взвились более двух десятков сине-желтых флагов. Сообщение сделал в своем Facebook.
"Не теряйте веру, Херсонщина будет свободной. Вместе к Победе", — написал Прокудин и поблагодарил воинов Сил обороны Украины, благодаря мастерству которых удалось реализовать эту идею.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как экс-депутат от "Европейской Солидарности" отпраздновала День флага РФ на оккупированной Херсонщине. Фото предательницы появились в сети.