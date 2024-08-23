Відсвяткувала День прапору РФ на окупованій Херсонщині: з’явилось фото ексдепутатки "Європейської Солідарності"

Нещодавно СБУ повідомила їй про підозру

Колаборантка, голова окупаційної адміністрації Генічеська та колишня депутатка міськради від партії "Європейська Солідарність" Олена Терських засвітилась на святкуванні Дня прапора РФ на Херсонщині. Це здійняло шквал емоцій у коментарях, більшість людей обурені.

На своїй сторінці головний редактор видання "Мост" опублікував знімок жінки, яка схожа на колаборантку Терських, але у коментарях вже з'явилось її справжнє фото.

На першому знімку жінка у сукні в триколорі та відповідних крилах, а на другому — пані Терських у стриманому синьому костюмі та з прапором РФ у руках.

Невідома жінка

Олена Терських

У мережі люди обурені. Але є ті, хто і посміявся з цієї ситуації.

До того ж користувачі помітили, що праворуч від колаборантки чоловік "засунув у труси" прапор Росії.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України (СБУ) оголосила нову підозру Терських, їй інкримінували колабораціонізм. За інформацією слідства, вона перейшла на бік росіян у 2022 році.

Зауважимо, що з 2020 року Терських входила до партії "Європейська Солідарність", але у 2022 році невдовзі після окупації Генічеська російськими військовими пішла на співпрацю з загарбниками. Тоді вона очолила окупаційний "Пенсионный фонд" та ховалася за псевдонімом "Галина Воронова".

Згодом колаборантка очолила окупаційну адміністрацію Генічеського району. На цій "посаді" вона замінила іншого колаборанта — Андрія Клочка, у якого раніше працювала заступницею.

У 2023 році її призначили головою так званого "Генічеського муніципального округу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ викрила чергового священника-путініста з УПЦ. Він вихваляв російських окупантів і очікував їхнього приходу на Вінниччину.