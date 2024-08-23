Моді вперше приїхав до України: що відомо про візит глави індійського уряду (відео)

Прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України — у переддень Дня незалежності України

У п'ятницю, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Першими про прибуття глави індійського уряду написали низка іноземних ЗМІ. Також в мережі вже опублікували ролик з кортежем, який рухається однією з центральних вулиць української столиці.

Зокрема The Times of India пише, що Моді в готелі Hyatt Regency у Києві зустрівся з індійською діаспорою.

Ведучий телеканалу "Еспресо", громадський діяч Андрій Смолій пише, що офіційна мета візиту — зміцнення економічних зв’язків. Однак однією з ключових тем переговорів називають формулу миру.

"Укразалізниця" також опублікувала відео з прибуттям Моді у Київ. Там зазначили, що перед візитом Нарендра Моді назвав Індію "другом і партнером" України та висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби".

Варто зазначити, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України — у переддень Дня незалежності України.

В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Журналісти напередодні дізналися, що візит не передбачатиме важливих заяв, але заплановані деякі домовленості. Зокрема у сфері сільського господарства і оборони. Індія є наразі найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне виробництво оборонної продукції.

При цьому сам премʼєр-міністр Індії напередодні поїздки закликав до "відновлення миру" та анонсував, що "поділиться перспективами закінчення війни України з Росією".

"Цей візит стане можливістю розвинути попередні дискусії і поглибити індійсько-українську дружбу. Ми також поділимося перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", — написав він у соцмережі Х перед візитом.

Зеленський і Моді проведуть переговори, під час яких обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Раніше "Телеграф" писав, що в США захотіли співпраці з Індією після візиту Моді до російського диктатора Путіна