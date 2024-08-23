У Раді пояснили, чому навіть пов'язані з Росією громади УПЦ можуть залишитись в Україні

Народні обранці пояснили, чому закон про заборону УПЦ ніяк не вплине на її діяльність

Попри те, що в Україні ухвалили закон про заборону Російської церкви, УПЦ все одно зможе продовжувати свою діяльність у нашій країні. Це і є свобода віросповідання, навіть якщо суд доведе зв’язок УПЦ з Росією.

Про це "Телеграфу" в інтерв’ю "Будуть молитися в квартирах і гаражах? Що чекає УПЦ МП після заборони Російської церкви" розповіли два нардепи від "Слуги народу": голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та заступник голови комітету Євгенія Кравчук.

У разі, якщо суди ухвалять рішення проти УПЦ та позбавлятимуть церкву реєстрації, то вона все одно зможе проводити богослужіння.

"У нас і зараз можна існувати та здійснювати богослужіння без реєстрації", — каже Євген Кравчук.

Микита Потураєв додав, що плюс від державної реєстрації релігійної організації це отримання соціальних пільг.

"Зрозуміло, що вони можуть працювати й без реєстрації, але без реєстрації їм самим не потрібно. Сенс реєструвати релігійну організацію в тому, що ти одразу потрапляєш до пулу пільговиків", — зазначив нардеп.

Щобільше, в Україні на законодавчому рівні не передбачено жодних санкцій на той випадок, якщо УПЦ продовжуватиме свою діяльність без реєстрації.

"Це якраз і є свобода віросповідання та совісті", — сказав Євген Кравчук.

"У нас не обмежена свобода совісті ніяк і не може бути обмежена", — наголосив Микита Потураєв.

Також "Телеграф" розповідав про те, як в УПЦ відреагували на закон про заборону. У релігійній організації заперечують зв’язки з Росією та заявляють, що мають намір і надалі продовжувати роботу в Україні.