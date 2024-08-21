УПЦ МП приречена? Чи зможе новий закон заборонити церкву

УПЦ можуть заборонити

Верховна Рада України ухвалила закон про заборону діяльності церков, пов’язаних із Росією. Цей документ безпосередньо не забороняє діяльність УПЦ МП, проте, судячи з усього, далеко не факт, що церква вистоїть.

Таку думку висловив керівник Центру верховенства права та релігієзнавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дмитро Вовк. Він вважає, що у практичному сенсі закон нібито спрямований саме на заборону УПЦ.

"По-перше, це не раз декларувалося його авторами та промоутерами. По-друге, закон (зокрема, критерії афілійованої української релігійної організації з Росією) виписано саме під УПЦ. По-третє, держава вже провела експертизу та встановила факт зв’язку РПЦ та УПЦ (навіть після проголошення УПЦ "повної незалежності" у травні 2022 року), що відкриває шлях до ліквідації УПЦ", — вважає він.

Вовк каже, що призначена державою група експертів, по суті, визнала, що нічого за винятком проголошення автокефалії не означатиме припинення афілійованої громади УПЦ з РПЦ.

"Більше того, виходячи з положень закону, навіть автокефалія не рятує УПЦ від заборони, якщо цю автокефалію не визнає РПЦ. Якщо ж РПЦ наполягатиме, що УПЦ є частиною РПЦ для цілей ліквідації цього буде достатньо, навіть після проголошення автокефалії (чого, звичайно, не відбудеться ні через місяць, ні за дев’ять (відведених законом)", — пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко в Україні можуть ліквідувати УПЦ МП.