Нахвалював російську армію та мріяв про окупацію: СБУ викрила чергового священника-путініста з УПЦ

Поширював пропагандистські наративи росіян також через Telegram

Вихваляв російських окупантів і очікував їхнього приходу на Вінниччину. Служба безпеки України викрила чергового фаната "руского міра", ним виявився настоятель храму УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє СБУ. Допис зробили на своєму каналі у Telegram. Зазначається, що підривну діяльність клірика задокументували.

"Йдеться про настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та чекав на прихід окупантів на Вінниччину. За матеріалами справи, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, клірик поширював пропагандистські наративи росіян через Telegram. Зібравши необхідну інформацію, СБУ ініціювала експертизу, яка підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки у Вінницькій області.

"Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку клірик використовував для поширення ворожої пропаганди", — йдеться в повідомленні.

Нині клірик перебуває під цілодобовим домашнім арештом

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за частинами 1 та 3, ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нині горе-священник перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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