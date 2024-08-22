Паша на 600-му "Мерсі" в підпілля не піде: нардеп пояснив що чекає УПЦ МП після заборони Російської церкви

Український політик пояснив, чому УПЦ МП після заборони не піде у підпілля

Після того, як в Україні прийняли закон про заборону УПЦ МП, постало питання про те, куди подінуться сотні тисяч вірян, які все своє життя ходили у храми ПЦУ. Цей закон не витискає російську церкву з українського релігійного поля, але й підпільну церкву в гаражах чи хатах віряни точно організовувати точно не будуть.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Повний матеріал вийде зранку 23 серпня.

"Та не будуть вони! Ну хто?! Паша на "600-му" Мерседесі (митрополит УПЦ Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії, намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло Лебідь за любов до розкішних авто отримав прізвисько Паша "Мерседес". — Ред.) в підпіллі в гаражі?! Я вас прошу… Про що ми говоримо, ну це смішно!", — сказав Потураєв.

Так, дійсно, Паша "Мерседес" може і не буде організовувати богослужіння в підвалах, гаражах чи інших місцях. Проте є більш віддані віряни — бабусі, дідусі, інші дуже побожні українці, які регулярно ходять хресними ходами з Почаєва (Свято-Успенської Почаївської Лаври в Тернопільській області — ред.). Проте народний депутат не вірить і в це. Він вважає, що вірянам УПЦ потрібен антураж.

"Не підуть вони в гаражі. Їм батюшка потрібен, церква потрібна і оце все. Є поодинокі випадки, коли громади попереходили без попів, а піп залишився з бабульками і служать в хатах. Та це ж не підпілля, це ж не катакомбна церква. Ну, служать і нехай. Та я в це все одно не вірю. Їм треба мати статус релігійних організацій, тому що без цього вони взагалі не живуть", — резюмував Микита Потураєв.

Нагадаємо, що ВРУ прийняла закон про заборону УПЦ в Україні 20 серпня. "За" віддали свої голоси 265 народних депутатів, але й були ті, хто голосував проти.

Проте юрист Дмитро Вовк попередив, що не варто розраховувати на моментальне припинення діяльності УПЦ МП в Україні. За його словами, процес ліквідації проросійської церкви може зайняти роки.

Також "Телеграф" розповідав, як відрізнити храм УПЦ від ПЦУ. Це не займе багато часу, але для цього потрібен смартфон.