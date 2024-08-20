В УПЦ відреагували на заборону їхньої церкви: навели приклад події з Біблії

В Українській православній церкві зреклися зв’язку з Росією та нагадали нелегку долю становлення церкви в Україні

Представники УПЦ МП негативно відреагували на законопроєкт щодо заборони діяльності цієї церкви в Україні, за який уже проголосували у першому читанні. Це може призвести нібито до дискредитації тих, хто хоче заборонити московський патріархат в Україні.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря). За його словами, Українська православна церква має намір і надалі вести свою діяльність, попри спроби її заборонити.

Митрополит Климент заявив, що УПЦ офіційно не має приставки "МП", тобто "московського патріархату". Тому законопроєкт №8371 нібито не поширюється на Українську православну церкву. Він також вважає, що цей документ більше стосується не самої церкви, а її майна.

Крім того, в УПЦ заявили, що законопроєкт №8371 стосується релігійних організацій, які пов’язані чи підпорядковуються іноземним центрам. За словами митрополита Климента, УПЦ не має жодних адміністративних зв’язків з іноземними центрами. А будь-які звинувачення в цьому він назвав маніпулятивними, оскільки немає документів, які б підтверджували цей факт.

"Українська Православна Церква не афілійована із зарубіжними релігійними центрами. Тому, якщо досліджувати питання цього закону об’єктивно, він не повинен стосуватися саме Української Православної Церкви та її парафій, монастирів, адміністративних управлінь. Проте ми розуміємо, що у прийнятті цього закону юридичної складової було менше за все. В першу чергу він був декларацією перемоги певних політичних сил, які, вочевидь, свідомо розуміли, що прийняття цього закону означає публічну наругу над Конституцією України, над фундаментальними правами і свободами, над тими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, як демократична держава, підписуючи міжнародні угоди, в тому числі ті, які має виконати на шляху до європейської інтеграції", — сказав митрополит.

Він також нагадав історію становлення українського православ’я та заявив, що нинішня ситуація нагадує йому комуністичне минуле. У Римській імперії та в період козаків доводилося "ціною власного життя" відстоювати право на буття православної церкви на території України. За часів СРСР приймалося багато документів, які забороняли діяльність церков у принципі. Але, за словами митрополита Климента, всі ці закони були неефективними й тоді влада вдавалася до ліквідації церкви, але та щоразу "воскресала".

"Церква щоразу воскресала і набиралася нових сил, відроджувалася, даючи можливість людям жити з Богом. Зрештою Ісуса Христа розіп’яли виключно за політичними звинуваченнями. А тим, хто підтримував Ісуса, закидали, що вони не друзі Кесарю, тобто правителю. І сьогодні ми спостерігаємо процеси, які дуже тотожні тим євангельським подіям", — наголосив спікер УПЦ.

Нагадаємо, що за заборону діяльності УПЦ МП в Україні проголосували 265 народних обранців, ще 29 нардепів виступили проти, а чотири просто утрималися. Закон набуде чинності через 30 днів із дня опублікування, але один його пункт запрацює не одразу. Всім громадам УПЦ дадуть 9 місяців на те, щоби розірвати зв’язки з Російською православною церквою.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи закриють храми УПЦ МП після заборони діяльності церкви в Україні.