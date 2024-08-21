Затягнеться на роки? Юрист пояснив, як швидко в Україні можуть ліквідувати УПЦ МП

Судові процеси не повинні продовжуватись надто довго

Верховна Рада України ухвалила закон про заборону діяльності церков, пов’язаних із Росією. Це означає, що, наприклад, УПЦ МП тепер матиме 9 місяців, щоб довести відсутність зв’язків з РФ. Якщо цього церква не зробить, може розпочатися процес її ліквідації. При цьому з огляду на те, що під її крилом знаходиться 8 тисяч громад, це може статися не швидко. Однак не обов’язково, що це розтягнеться на роки.

Цей юридичний аспект пояснив керівник Центру верховенства права та релігієзнавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дмитро Вовк. За його словами, щоб заборонити всі 8 тисяч громад, справді знадобиться багато часу. Однак закон надає прокуратурі повноваження звертатися з позовами про ліквідацію, а всі справи має розглядати апеляційний адміністративний суд у Києві з максимально спрощеною процедурою повідомлення сторін.

"Такий механізм, до якого залучений не мемний "один юрист ДЕСС", а система прокуратури, дозволяє швидко подати позови і отримати рішення про ліквідацію ключових організацій в структурі УПЦ (метрополій, важливих парафій тощо)", — пояснює він.

Крім того, зазначає Вовк, на його думку, судові процеси не повинні тривати надто довго, адже єдине, що має встановити суд для ухвалення рішення, чи справді релігійна організація афілійована з РПЦ. А це, припускає він, можливо, робитиметься шляхом посилання на відповідну експертизу, яка вже проведена державою.

"З огляду на останню практику Верховного Суду проблем у цьому сенсі не буде", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Московський патріархат не йде на діалог із ПЦУ.