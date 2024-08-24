Бандерой пугали россиян: историк рассказал, кто на самом деле для украинцев символ борьбы

Украинский офицер рассказал, чем отличаются Роман Шухевич и Степан Бандера

В топ-5 украинских исторических личностей по версии историка и офицера 3-й ОШБр ВСУ Александра Алферова вошел бы Роман Шухевич, но не Степан Бандера. Последний стал для россиян олицетворением зла, но его фигура вырвана из общего исторического контекста Украины.

Свое мнение Александр Алферов объяснил "Телеграфу" в материале "У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандере и том, почему Украина победит".

Пятерка личностей, без которых была бы невозможна украинская независимость, от Алферова выглядела так:

Владимир Святой

Богдан Хмельницкий

Иван Мазепа

Роман Шухевич

Левко Лукьяненко

"Это те фигуры, которые были сподвижниками государственной нашей истории, и в целом формировали государственную линию, которая связывает и предыдущее поколение, и сегодняшнее. Одновременно эти персоны боролись за Украину в то время, когда Украина даже "Украиной" не называлась. Была либо Русь, либо Гетманщина, либо Войско Запорожское. Это те люди, которые были факелами, архитекторами украинских побед, украинской славы, украинской культуры. Соответственно, они были личностями, на плечах которых в 1991 году состоялось провозглашение обновления независимости нашего государства", — сказал украинский офицер.

По словам Алферова, Бандера немного не такой. Он "герой и флаг", но сейчас оказался под манипулятивными моментами, которые связаны с присутствием России и россиян в ХХ веке. Для россиян Бандера — это "олицетворение зла" и "образ предателя" которыми были мазепинцы, петлюровцы, бандеровцы.

"То есть вырванная из контекста фигура, которой раньше пугали. Но если мы глубже проговорим о Бандере, то он — политическая фигура. Рядом с ним стояли не меньшие, а то и более мощные титаны, такие как Петлюра, Коновалец, Скоропадский", — говорит офицер.

При этом Шухевича он считает человеком твердых принципов, которые тот подтверждал действиями. Он был представителем древней украинской аристократии и наотрез отказался уезжать из Украины, как она в очередной раз была поглощена СССР.

"Он продолжал борьбу в невероятно жестких условиях подполья. В конце концов он действительно является символом борьбы украинцев. Одновременно с тем, что Шухевич инициирует создание Украинского главного освободительного совета, где демонстрируется пример того, что не политическое крыло должно руководить, а собственно сообщество, собор украинцев, проводников. Также Шухевич – человек, который создает Украинскую повстанческую армию (УПА) как армию не бандеровского крыла или каких-то остатков определенных других идеологических структур. А именно как воюющую за Украину армию", — говорит историк.

Он добавил, что именно благодаря своей позиции и активной деятельности о Шухевиче можно говорить как о лидере сопротивления тоталитарным системам нацизма и коммунизма на украинской территории. Его действия и позиция в те времена в разы опережали политический фон Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что певица из России показала тату Степана Бандеры. Такой поступок возмутил ее фанатов.