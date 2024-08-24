А ви знаєте, що означає українське слово "Стожари"? Вгадують одиниці, перевірте себе

Це не е соняхи, не дерева, та навіть не косарі

Українців запитали що означає слово "Стожари" з відомої пісні Назарія Яремчука. Однак правильну відповідь знають одиниці.

Уривок пісні із запитання опублікували у TikTok. У відповідях українці ділилися своїми версіями, що ж означає це слово.

Насправді, "Стожари", зазначено у публічному електронному словнику української мови, — це народна назва сузір’я Плеяд, а також деяких інших сузір’їв. Це слово використовувалося українськими письменниками.

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками… (Михайло Старицький, "Облога Буші", 1894 р)

Стожарів сяйво огняне на мене сипалось (Андрій Малишко, "Жива леґенда", 1947 р)

Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар (Леся Українка, "Над морем", 1901 р)

Он тисячі вогнів на зміну дню //Над містом спалахнули, і палає // Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, "Повість про щастя", 1948 р)

Проте більшість українців вважали, що "Стожари" — це інша назва соняшника, або якісь подібні квіти. Хтось думав, що це високі дерева. Є й версії, що це великі копиці сіна, або косарі.

"…до цього думала що це типу соняшник", "Думала, то соняхи", "стоп, тобто це не дерева?", "Завжди думала що Стожари, це люди які жнуть серпом", "я в дитинстві думала, що то такі копиці сіна високі високі", "Я думала це квітки", "Я думала стожари це чоловіки косарі", "Це місце де зберігають сіно", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українською означає "свічадо". Виявляється, що цим предметом ми користуємося практично щодня.