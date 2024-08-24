"Но є одно "але": Арестович розлютив українців, змішавши російську з українською на День Незалежності

Його "вінегрет" з мов не оцінили

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який раптово "перевзувся" після початку операції ЗСУ у Курській області, привітав українців із Днем Незалежності. Він зробив це на дикій суміші української та російської мов, яку не можна назвати навіть суржиком. Більшості українців його "оригінальна ідея" не сподобалася.

Своє вітання Арестович опублікував у соцмережах. Ймовірно, він хотів проілюструвати, що мова не є основним критерієм українця, проте викликав шквал критики.

"Ми очень різні. У нас відмінні представления про майбутнє. Ми все еще сперечаємося і будем спорить ще довго.У кожного из нас — свої желания, та свой образ бажаної України. Но є одно "але". Всі эти споры можливі только тому, шо Украина є. А если України не будет, уже не буде не суперечок, ні нас — таких різних. Запорукою того, що дискусії можливі, а значит, є надежда, является суб’єктність Украины. Вона нам дуже важко дается. Множество глупостей зроблено и делаются", — написав Арестович (орфографію збережено).

Багато українців відповіли йому тим же "гібридом" мов. Деякі згадали прем’єр-міністра України часів президента Віктора Януковича, який теж говорив, страшенно спотворюючи українську мову.

"Але є одне "але"?) Ось так все оставь — и опять придут руzzкіє і будуть защищать сваіх", "Мікола Янич ридає в васторгі!", "Тєкст пісав Азірів", "Кровь из глаз пошла на втором предложении от лютого суржика", "Учил по букварю Азарова?", "Опыты Алексея над собственным электоратом продолжаются… как только наступает затишье, вбрасывается очередная порция пургена. Отлично получается!", "Ой, ну уже писал бы на одном языке каком то, зачем вот это"", — пишуть коментатори.

Проте варто зазначити, що є й ті, кому сподобалося привітання Арестовича. Вони пишуть, що "отримали задоволення" від читання цього дивного опусу і дякують колишньому раднику ОП.

Як повідомляв "Телеграф", Україну з Днем Незалежності привітав і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив, що народи двох країн об’єднують не лише "родинні зв’язки", а й бажання дружити, а також не забув нагадати про необхідність переговорів з Росією.