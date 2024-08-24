А вы знаете, что означает украинское слово "Стожары"? Угадывают единицы, проверьте себя

Это не подсолнухи, не деревья, и даже не косари

Украинцев спросили, что означает слово "Стожары" из известной песни Назария Яремчука. Однако правильный ответ знают единицы.

Отрывок песни и вопрос был опубликован в TikTok. В ответах украинцы делились своими версиями, что значит это слово.

На самом деле, "Стожары", отмечено в публичном электронном словаре украинского языка, — это народное название созвездия Плеяд, а также некоторых других созвездий. Это слово использовалось украинскими писателями.

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками… (Михаил Старицкий, "Облога Буші", 1894 г)

Стожарів сяйво огняне на мене сипалось (Андрей Малышко, "Жива леґенда", 1947 г)

Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар (Леся Украинка, "Над морем", 1901 г)

Он тисячі вогнів на зміну дню // Над містом спалахнули, і палає // Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, "Повість про щастя", 1948 г)

Однако большинство украинцев считали, что "Стожары" — это другое название подсолнечника, или какие-то подобные цветы. Кто-то думал, что это высокие деревья. Есть и версии, что это большие копны сена, или косари.

"…до этого думала что это типа подсолнечник", "Думала, это подсолнухи", "стоп, то есть это не деревья?", "Всегда думала что Стожары, это люди жнущие серпом", "я в детстве думала, что это такие копны сена высокие высокие", "Я думала это цветки", "Я думала стожары это мужчины косари", "Это место где хранят сено", — пишут комментаторы.

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