Рус

Не "висок" і не "затилок": як правильно називаються частини тіла українською

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 25 серпня 2024, 10:48

Кілька століть українська мова насильно русифікувалася

Суржик міцно засів у багатьох сферах нашого з вами життя. Спіткнутися можна розмовляючи на будь-які теми, зокрема і в назвах частин людського тіла.

Раніше, ми розповідали, як правильно називати елементи зачіски та обличчя українською, а сьогодні поговоримо про інші частини людського тіла.

"Десна" українською мовою називаються "ясна", слово вживається лише у множині. Замість російського "ладоні" слід казати "долоні", а "затилок" — це "потилиця".

Серед інших слів, які часто плутають і називають їх на суржику:

  • глаза — очі
  • висок — скроня
  • скула — вилиця
  • бедро — стегно
  • копчік — куприк
  • ікра — литка
  • голєнь — гомілка
  • поясниця — поперек
  • позвоночник — хребет
  • ягодиці – сідниці

Також зросійщеними залишаються назви деяких хвороб та симптомів. Наступний списочок допоможе вам, за нагоди, використати питомо українське слово.

  • не "заболєваніє", а хвороба;
  • не "мокрота", а харкотиння або мокротиння;
  • не "грижа", а кила;
  • не "свищ", а нориця;
  • не "приступ", а напад;
  • не "лихоманка", а гарячка;
  • не "жорстке дихання", а шорстке дихання;
  • не "гіпертонічний криз", а гіпертензивна криза;
  • не "вогнище хвороби", а осередок;
  • не "зоб", а воло;
  • не "першіння", а лоскіт

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи є в українській мові слово "ждати" і як правильно говорити.

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