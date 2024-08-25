Не "висок" і не "затилок": як правильно називаються частини тіла українською
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Кілька століть українська мова насильно русифікувалася
Суржик міцно засів у багатьох сферах нашого з вами життя. Спіткнутися можна розмовляючи на будь-які теми, зокрема і в назвах частин людського тіла.
Раніше, ми розповідали, як правильно називати елементи зачіски та обличчя українською, а сьогодні поговоримо про інші частини людського тіла.
"Десна" українською мовою називаються "ясна", слово вживається лише у множині. Замість російського "ладоні" слід казати "долоні", а "затилок" — це "потилиця".
Серед інших слів, які часто плутають і називають їх на суржику:
- глаза — очі
- висок — скроня
- скула — вилиця
- бедро — стегно
- копчік — куприк
- ікра — литка
- голєнь — гомілка
- поясниця — поперек
- позвоночник — хребет
- ягодиці – сідниці
Також зросійщеними залишаються назви деяких хвороб та симптомів. Наступний списочок допоможе вам, за нагоди, використати питомо українське слово.
- не "заболєваніє", а хвороба;
- не "мокрота", а харкотиння або мокротиння;
- не "грижа", а кила;
- не "свищ", а нориця;
- не "приступ", а напад;
- не "лихоманка", а гарячка;
- не "жорстке дихання", а шорстке дихання;
- не "гіпертонічний криз", а гіпертензивна криза;
- не "вогнище хвороби", а осередок;
- не "зоб", а воло;
- не "першіння", а лоскіт
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи є в українській мові слово "ждати" і як правильно говорити.