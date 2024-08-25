Не "висок" і не "затилок": як правильно називаються частини тіла українською

Кілька століть українська мова насильно русифікувалася

Суржик міцно засів у багатьох сферах нашого з вами життя. Спіткнутися можна розмовляючи на будь-які теми, зокрема і в назвах частин людського тіла.

Раніше, ми розповідали, як правильно називати елементи зачіски та обличчя українською, а сьогодні поговоримо про інші частини людського тіла.

"Десна" українською мовою називаються "ясна", слово вживається лише у множині. Замість російського "ладоні" слід казати "долоні", а "затилок" — це "потилиця".

Серед інших слів, які часто плутають і називають їх на суржику:

глаза — очі

висок — скроня

скула — вилиця

бедро — стегно

копчік — куприк

ікра — литка

голєнь — гомілка

поясниця — поперек

позвоночник — хребет

ягодиці – сідниці

Також зросійщеними залишаються назви деяких хвороб та симптомів. Наступний списочок допоможе вам, за нагоди, використати питомо українське слово.

не "заболєваніє", а хвороба;

не "мокрота", а харкотиння або мокротиння;

не "грижа", а кила;

не "свищ", а нориця;

не "приступ", а напад;

не "лихоманка", а гарячка;

не "жорстке дихання", а шорстке дихання;

не "гіпертонічний криз", а гіпертензивна криза;

не "вогнище хвороби", а осередок;

не "зоб", а воло;

не "першіння", а лоскіт

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи є в українській мові слово "ждати" і як правильно говорити.