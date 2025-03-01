Українці почали збирати гроші на "ядерку" після сварки Зеленського та Трампа. Скільки мільйонів вже маємо

Сума росте на очах

Ядерна зброя допомогла б Україні протистояти російській агресії. Після провальних переговорів між президентами України та США у Вашингтоні 28 лютого, які завершилися конфліктом та звинуваченнями Трампа в бік Зеленського, що той не хоче миру, українці почали збирати гроші на "ядерку", на "банці" вже понад 6 мільйонів гривень.

Збір коштів для виробництва ядерної зброї для України, на прохання українців, відкрив співзасновник monobank Олег Гороховський близько 1 години ночі проти 1 березня. Лише за перші пів години збору українці задонатили 2 мільйони гривень.

На ранок сума потроїлася. Станом на 8:50 1 березня зібрано 6 512 615 26 гривень. Сума продовжує активно зростати.

Що сталося на переговорах Зеленського та Трампа

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Лідери обговорювали питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Але під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ доходять висновку, що скандал навмисне спровокував Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, Зеленський залишив Білий дім, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну. Після сварки Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому відповів на закиди Трампа про небажання миру та пояснив свою позицію.

Як повідомляв "Телеграф", державний секретар США Марко Рубіо днями заявив, що США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Крім того, там гадають, що наявність зброї масового ураження не вирішить наших проблем.