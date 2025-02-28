Все життя була в тіні чоловіка-політика: який вигляд має дружина Леоніда Кравчука і що про неї відомо

Дружина політика завжди залишалась поза камерами

Леонід Кравчук — відомий політик, який увійшов в історію як перший президент України. Він став одним із підписантів угоди про ліквідацію Радянського Союзу. Також за часів Кравчука Україна відмовилась від ядерної зброї. У той час, як політик постійно перебував у публічному просторі, його дружина була поза прицілом камер.

Що відомо про дружину першого президента України — Антоніну Кравчук, і який вигляд вона має, розповість "Телеграф".

Дружина Леоніда Кравчука — що відомо

Майбутня перша леді України народилась у 1935 році в селі Вири, що зараз є територією Сумської області. Вона навчалась у Сумському економічному технікумі. Вищу освіту жінка здобула у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Там вона стала викладачкою економіки.

Леонід і Антоніна Кравчуки в молодості, фото з мережі

Антоніна познайомилася з Кравчуком ще під час студентства. У 1957 році вони побралися. Через 3 роки у подружжя з'явився син, якого назвали Олександром.

Олександр Кравчук, фото: latifundist.com

У 1991 році відбулась інавгурація президента Кравчука. Протягом урочистостей Антоніна не промовила жодного слова. За всю політичну кар'єру Кравчука вона виходила на публіку лише кілька разів. Жінка всього один раз дала коротке інтерв'ю у програмі, де гостем став Кравчук.

Леонід і Антоніна Кравчуки за кордоном, фото Viva.ua

Політик пояснював, що він не забороняв дружині ставати медійною. Він зазначив, що Антоніна сама ухвалила рішення не виходити у публічний простір. Кравчук також зазначав, що Антоніна підтримує його вдома.

"Я на її рішення не впливаю, я вважаю себе демократичним президентом і ще більше – демократичним мужчиною та зовсім демократичним чоловіком", — казав Кравчук.

Також відомо, що Антоніна викладала в Державній академії житлово-комунального господарства. Вона була співзасновницею журналу "Персонал" та освітянського тижневика "Персонал Плюс".

Леонід і Антоніна Кравчуки у зрілому віці, фото: unp.org.ua

Після смерті першого президента України Антоніна продовжила мешкати у Києві. Вона, як і раніше, не з'являється на публіці та не дає інтерв'ю. У мережі немає світлин, який вигляд тепер має колишня перша леді України. Зараз Антоніні 89 років.

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