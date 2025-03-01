Політолог та боєць ЗСУ про підсумки зустрічі Зеленського та Трампа:

Ну що, друзі. Підіб’ємо короткі підсумки вчорашніх переговорів Зеленського та Трампа? Мінімум емоцій та літер, дуже коротко і по суті

Не зрада і не Перемога. У мене склалося враження, що конфлікт спланувала заздалегідь команда Трампа. Для цього і вибір учасників, і пряма трансляція. Завдання стояло не просто викручувати Зеленському руки, а публічно його розмазувати, "ставити на місце", диктувати умови без права голосу. На фініші отримати мовчазного та слухняного партнера та гордо повести його на підписання Угоди. Генеральна репетиція підписання капітуляції. Звідси й театральність. Але в якийсь момент все пішло не за сценарієм

Зеленський не погодився з роллю слухняного та мовчазного хлопчика для биття. Сперечався, доводив очевидні речі. Не гнувся. Дуже чітко утримав лінію – не хамити, не включати емоції, але й не давати маніпулювати правдою та відсувати інтереси України. Така лінія не мала варіантів гарного фінішу, але іншої не було. Ми могли прямо у Вашингтоні визнати поразку, визнати безглуздість опору. Після цього підписання капітуляції з Москвою було б простою формальністю.

За підсумками Зеленський в ефірі подякував американському народу, жодного поганого слова на адресу Трампа. На мою думку, найправильніша лінія. Угоду не підписали, пресконференція після такої трансляції взагалі втратила сенс. Трамп та команда зупинили фінансування підтримки відновлення нашої енергосистеми та видали пару похмурих прогнозів. На цьому поки що все. Думаю, в системі координат "батіг і пряник" ми зараз отримуємо перший елемент. Але, повторюся, альтернативою була фактично капітуляція. Трампа і такий формат припинення війни влаштовує, але нас – ні

У сухому залишку отримали масову публічну підтримку європейських країн. Важливо, щоб вона трансформувалася із заяв у реальні гроші та зброю. До речі, щодо зброї – у нас її вже зараз більше європейської, ніж американської. На підтримку України висловлюються й американські політики. Демократи, що природно, але не лише. Ряд республіканців теж відкрито підтримують Київ і засуджують Трампа за гру на боці Москви. Справді, зв’язуватись з Україною для західних політиків ризиковано. Ми не експортуємо рідкісноземельні метали, але політична криза і масовий срач йде на експорт моментально

Що далі? Нам своє робити. Для нас, для військових взагалі все зрозуміло: продовжувати воювати, тримати фронт. Ми й не вірили у швидкий мир – ситуація на полі бою надто показова. Ілюзій нема. Тилу – не втрачати віри, оптимізму та допомагати фронту. Державі – робити все, щоби наша економіка почувала себе максимально комфортно. Тобто не "обскубувати гусей", а будувати теплиці для бізнесу. Лобіювати в ЄС відстрочку за екологічними квотами та конфіскацію російських активів. Навести нарешті лад із держпідприємствами, стримуючи жадібність деяких структур. Насамперед це стосується підвищення тарифів на "Укрзалізниці"

Енергетикам буде важче, але їм і раніше не було легко. Проте, ремонти та відновлення цієї зими йшли за планом. Система працювала, як годинник, від міністерства до бригади монтерів – усі відпрацювали ідеально. Попри похмурі прогнози експертів пройшли зиму без відключень. Впораються і далі, я в них вірю. Дрони вже збираємо самі дуже активно. І якщо дати профільним фірмам ще й можливість заробляти на експорті – дрони для армії будуть. Скиди навчилися робити самі. У 2022 році було важче. І майбутнє здавалося набагато страшнішим. Впоралися? Впораємося і зараз. Ми виявилися набагато сильнішими, ніж багатьом здавалося чи хотілося

Друзі, хто хоче допомогти мені у поточних питаннях, а це вічні ремонти авто, є добре слово, молитви та донати. Разом до Перемоги

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Джерело: Facebook Кирило Сазонов