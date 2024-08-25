В Україні заборонили мобілізацію ще однієї категорії громадян: хто може отримати таке право

Відповідний закон ще не набрав чинності

Верховна Рада України 21 серпня ухвалила законопроєкт, який передбачає надання відстрочки від мобілізації ще одній категорії військовозобов’язаних. Це стосується тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але депутати внесли правку, якою прибрали цю заборону у випадку неповноріднийх братів чи сестер.

Тепер же народні обранці виправили цей момент. Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Відповідний закон ще має підписати президент. Документ набере чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.