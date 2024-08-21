У ТЦК не приймають заяви на відстрочку: що робити в таких випадках

Всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії громадян можуть розраховувати на відстрочку від призову на службу. ЇЇ можна отримати, подавши ряд документів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Існують випадки, коли там відмовляються приймати документи. Що робити, якщо у військкоматі не беруть вашої заяви на відстрочку, пише РБК-Україна.

За словами юриста з військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Данила Гончаренка, комісія ТЦК та СП зобов'язана прийняти всі подані документи для розгляду питання про надання відстрочки.

"Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, який передбачено цим Порядком, і не може відмовити у його прийнятті", — пояснює фахівець права.

Гончаренко зазначає, що у випадку незаконної відмови у прийнятті документів, громадянин має право звернутися за допомогою до юриста та повторно подати заяву або оскаржити такі дії в суді.

Зазначимо, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянин має особисто звернутися до ТЦК і подати заяву встановленого зразка на ім’я голови спеціальної комісії. До заяви необхідно додати всі необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку, передбачені постановою Кабінету Міністрів України №560.

Потім спеціальною комісією, що діє при ТЦК, здійснюється розгляд звернень військовозобов'язаних щодо надання відстрочки від мобілізації. У склад комісії входять представники різних структур виконавчої влади, відповідальні за сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інші. Саме ця комісія вивчає всі подані документи та ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК, якщо вже подав заяву на відстрочку. Поки комісія розглядає вашу заяву, ви маєте право не з’являтися в ТЦК по повістці.