В Украине запретили мобилизацию еще одной категории граждан: кто может получить такое право

Соответствующий закон еще не вступил в силу

Верховная Рада Украины 21 августа приняла законопроект, предусматривающий предоставление отсрочки от мобилизации еще одной категории военнообязанных. Это касается тех, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

Следует отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Но депутаты внесли правку, которой убрали этот запрет в случае неполнородных братьев или сестер.

Теперь же народные избранники исправили этот момент. Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Соответствующий закон еще должен подписать президент. Документ вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.