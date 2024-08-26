Чому Путін розпочав війну проти Україні: історик назвав несподівану причину

Причина набагато вагоміша, ніж амбіції пристарілого диктатора

Кремлівський диктатор Володимир Путін веде війну проти України задля збереження Росії. Таку думку висловив кандидат історичних наук, офіцер 3-ї ОШБр Збройних Сил (ЗСУ) і популярний YouTube-блогер Олександр Алфьоров.

Еліта Росії вже зрозуміла, що "ця бійня йде на виживання держав". Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" "У Росії є один секрет: історик Алфьоров про три помилки Путіна, Бандеру і те, чому Україна переможе".

"Для України ця війна страшна ще й тим, що ми вже навіть говоримо не про виживання держави (якщо стане ця катастрофа), а по суті про завершення величезного історичного циклу державництва. Тому ця війна є принциповою для обох сторін.", — вважає він.

Але, на думку історика, перемога буде за Україною. Це станеться, через один великий, але всім дуже відомий фактор. Українці воюють на своїй землі, захищають свою землю.

"Ця війна ведеться проти українського народу, який об'єднався в результаті низки потрясінь — і Революції на граніті, і розпаду Совєтського Союзу, і Помаранчевої революції, і Революції гідності, і повномасштабної війни", — підкреслив експерт.

Алфьоров зауважив, що українці дійсно є єдиною нацією, а в РФ єдиної нації, яку вони хотіли створити в Російській імперії (великоросів), чи в Совєтському Союзі з громадян СРСР (із homo sovieticus, як кажуть історики), або ж росіянської нації, так і не сталося.

"Тому у нас величезна перевага і історична, і власне в консолідації, і мобілізації самої нації, нашої української.", — констатував він.

Нагадаємо, що час від часу Путін розповідає небилиці щодо того, чому РФ веде війну проти України. Щоразу версії різні. Так, на початку липня президент Росії звинуватив у всьому США.

Окрім абсурдних причин, через яку вже третій рік триває війна в Україні, Путін час від часу говорить про переговори. При цьому глава Кремля наполягає виключно на своїх умовах. Він все ще вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор підкреслює, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що позиція українського керівництва щодо мирних переговорів є однозначною. В ОП розробили свою "формулу миру", яку презентували у Швейцарії. Мирний план України здобув колосальну підтримку світової спільноти. Цілком він буде готовий до кінця 2024 року. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну. Але не на умовах Кремля.