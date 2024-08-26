Рюрика не существовало: историк разгромил один из любимых мифов Путина

Историк рассказал, что не так с российскими теориями

В России в последнее время пытаются активно продвигать миф о том, что династия киевских князей Руси идет от Рюрика. Например, такую версию активно продвигал российский диктатор Владимир Путин. Однако этот персонаж скорее всего является вымышленным.

Об этом рассказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр ВСУ Александр Алферов в интервью "Телеграфу": "У россиян случился исторический коллапс": Александр Алферов развенчал последние фейки Путина об Украине

Он отметил, что имя Рюрика действительно упоминается в "Повести временных лет", написанной в 1113-1114 годах, однако его нет в других документах той эпохи. При этом историк подчеркивает, что Рюрик должен был жить во второй половине IX века, то есть между ним и написанием "Повести" не менее 150 лет.

"Например, митрополит киевский Илларион написал "Слово о законе и благодати", которое провозглашалось перед Ярославом Мудрым. Он упоминает в определенной последовательности предков Ярослава Мудрого: его отца Владимира, деда Святослава и вспоминает прадеда — Игоря, которого называет Старым, то есть первым", — говорит Алферов.

Еще одним моментом, на который указывает историк, является то, что россияне говорят, что Рюрик якобы мог жить и править в Ладоге. Это действительно старое поселение, но на тот момент там, согласно подсчетам археологов, могло проживать около 80 человек, что не очень тянет на "столицу Руси". По той же причине терпят крах и остальные теории россиян о других "столицах" в Новгороде, Владимире, Суздали, Москве.

В частности это связано с тем, что все эти земли попали в состав Руси лишь во времена Владимира, говорит Алферов. По этой причине россияне не очень-то любят вспоминать о его отце Святославе, который эти земли не контролировал, как и о Игоре или Ольге.

"Название "рюриковичи" появилось в достаточно позднее время. Очевидно, где-то в XIV веке, когда всплывает это имя. До этого князья назывались русскими, потому что правили на Руси. Или же мы можем говорить, что это была киевская династия, потому что они в Киеве сидели (правили). И мы не можем сказать, что они откуда-то пришли с севера. Они фиксируются именно в Киеве – и Олег Вещий, и князь Игорь, и т.д", — добавил историк.

Также еще одной проблемой для россиян являются даты. Алферов отмечает, что условный Рюрик должен был жить где-то в 860-880 годах, хотя в западноевропейских источниках говорится, что Русь уже существовала в 839 году, то есть за несколько десятилетий до того, как появился ее "основатель".

Напомним, ранее Алферов назвал три главные ошибки Путина в отношении Украины, которые приведут к развалу России.