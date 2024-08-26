Простояла молча целую инаугурацию: что известно о жене Леонида Кравчука и как она выглядит (фото)

Первая леди Украины была в тени мужа

Первый Президент Украины Леонид Кравчук, которого не стало 10 мая 2022 года, имел супругу Антонину Кравчук. Она была в тени мужчины, как и любимый политики Юлии Тимошенко. Жена Леонида Кравчука не любила публичность, а целую инаугурацию первого президента простояла молча.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит вдова Леонида Кравчука, где она находится и чем занимается.

Что известно об Антонине Кравчук

Родилась будущая первая леди 3 ноября 1935 в селе Выры тогдашней Харьковской области, сейчас Сумской. В 1958 году окончила Киевский государственный университет им. Тараса Шевченка, где позже преподавала экономику.

Фото: wikipedia

С будущим мужем Антонина Кравчук познакомилась в студенческие годы. Вскоре, в 1957 году, они поженились. А уже в 1960 году у супругов родился сын Александр. На инаугурации президента Леонида Кравчука она все время молчала. После этого на публике появилось еще несколько раз. За пять лет она дала только одно короткое интервью. Сам Леонид Кравчук говорил, что жена поддерживает его дома, а ее непубличность – их совместное решение.

Как выглядит Антонина Кравчук сегодня

Антонина Михайловна всегда придерживалась скромности и избегала публичности, предпочитая роль поддержки своего мужа за кулисами политической сцены. К сожалению, подробная информация о ее внешности в настоящее время ограничена, поскольку она редко появляется на публике.

Где сейчас находится Антонина Кравчук

После смерти Леонида Кравчука Антонина Михайловна остается в Киеве, где жила большую часть своей жизни. Она избегает излишнего внимания и остается верной своим принципам приватности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Александр Турчинов, бывший секретарь СНБО. "Кровавый пастор" продолжает поддерживать Украину и даже служит в ВСУ.