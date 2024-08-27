Тарифи зросли: як може допомогти субсидія

Право на виплати має настати до початку їх отримання

Тарифи на різні комунальні послуги ростуть невпинно — з 1 вересня вони знову змінюються в деяких містах. Для того, аби тягар платежів був не на стільки сильним в Україні існує механізм житлових субсидій.

Отримати її можна подавши заяву до Пенсійного фонду. Однак, потрібно відповідати ряду критеріїв. Субсидія вимагає певного майнового стану — потрібно мати роботу або офіційну причину не працювати, не мати у власності кількох об’єктів нерухомості, нових авто, великих депозитів у банках.

Розмір субсидії визначається для кожного заявника окремо після підрахунку обов’язкового платежу. Його розраховують на основі сукупного доходу родини з розрахунку на одну особу на місяць. За формулою дохід однієї особи ділять на прожитковий мінімум (2920 грн на 1.01.2024), ділять на 2(коефіцієнт доходу) та множать на 15%(норма плати за комуналку). Отриманий відсоток множать на суму середньомісячного доходу всього домогосподарства. Субсидія покриє різницю між отриманою сумою та нарахуваннями за послуги, вказані в заяві.

Для отримання субсидії важливо також не мати заборгованості з виплати аліментів, оплати комунальних послуг, а якщо хтось із членів родини не проживає за місцем реєстрації — потрібно підтвердити це документально.

"Телеграф" вже розповідав, що сума субсидії може не покрити всі витрати домогосподарства. Витрати послуг обмежені нормативами. Зокрема, норми з витрат електроенергії залежать від наявності електроплити, центрального гарячого водопостачання тощо.