Світло, вода та газ: чи чекати українцям на підвищення тарифів з 1 вересня

На деяких українців чекають "сюрпризи" у квитанціях цієї осені

Вже з 1 вересня платіжки українців за деякі комунальні послуги зміняться. Частину тарифів планують підняти не по всій Україні, а лише у деяких містах.

Про це розповіли експерти у відео на YouTube-каналі "ДС Всеукраїнська Енергетична Асамблея". Вони розповіли, що буде з тарифами на воду, газ та електропостачання.

Зазначається, що українці побачать підвищення у своїх квитанціях, навіть попри мораторій на підвищення тарифів на основні послуги.

Тарифи на воду з 1 вересня

У більшості міст вартість залишиться постійною з початку осені. При цьому влада великих міст може не погоджувати рішення з регулятором і самостійно переглядати тарифи.

Таким чином, з 1 вересня, у низці міст Київської області планують оновити тарифи нацентралізоване водопостачання та водовідведення.

Наприклад, у Білогородській тергромаді хочуть підняти вартість води КП "Святопетрівське". Ціна на централізоване водопостачання зросте на 15%, водовідведення — на 47%.

Тарифи на газ з 1 вересня

Для побутових споживачів "Нафтогазу" вартість блакитного палива залишиться на тому ж рівні, оскільки під час воєнного стану діє мораторій на підвищення вартості трьох комунальних послуг, зокрема газу.

Таким чином, ціна у вересні, як і раніше, становитиме 7,96 грн/куб.м. І ця вартість буде актуальною майже 98% населення країни. Цей тариф зафіксовано щонайменше до травня 2025 року. Однак згідно з прогнозами Нацбанку, потім ціни можуть почати підвищувати

Зазначається, що в інших постачальників ціна газу коливається від 7,7 до 9,9 грн/куб. м

Вартість електроенергії з 1 вересня

Тариф на електроенергію було підвищено для населення у червні поточного року з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Ця вартість буде незмінною до кінця квітня 2025 року.

При цьому слід зважити на те, що в Україні знову почали діяти графіки відключення світла. Це означає, що багато хто буде використовувати зарядні системи типу "екофлоу" та інші пристрої й в результаті заплатять більше.

Підсумкова вартість електрики може виходити 14-15 гривень/кВт-год. Ціна за електрику від генераторів ще більша — близько 20 грн. При цьому крім витрат на прилад ще необхідно витратити гроші на паливо до нього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки платить за світ середньостатистична сім’я після підвищення тарифів з 1 червня 2024 року.