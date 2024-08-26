Субсидія на електроенергію: які витрати покриває та як залежить від тарифу

Нормативи розраховують згідно з кількістю проживаючих

Субсидія в Україні надається на різні житлово-комунальні послуги. Їх потрібно зазначати при подачі документів.

Не весь об'єм спожитої послуги може покриватися субсидією. Є певні нормативи, в які потрібно вкластися. Все що за їхніми межами — оплачується окремо. Для електроенергії вони залежать від способу використання ресурсу.

Якщо електроенергія споживається на опалення, то норматив складає 30 кВт/год на 1 кв.м. Ця цифра множиться на коригувальний коефіцієнт.

Якщо в будинку є холодна вода, немає гарячої води та газових нагрівачів, не встановлені електроплити — 100 кВт/год на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт/год на місяць.

Якщо є електроплити та централізоване гаряче водопостачання — 110 кВт/год на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена родини, але не більш як 230 кВт/год на місяць.

Якщо є електроплита, але немає централізованого гарячого водопостачання — 130 кВт/год на місяць на домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена родини, але не більш як 250 кВт/год на місяць.

В інших випадках — 70 кВт/год на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена родини, але не більше 190 кВт/год на місяць.

Нагадаємо, в разі зміни тарифу, сума субсидії автоматично перераховується відносно зміни. Для цього не потрібно окремо звертатися в Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суму субсидії можуть автоматично перерахувати і в інших випадках. Декому може бути потрібно завітати до ПФУ для певного уточнення даних або заяви на перерахунок.