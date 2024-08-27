Тарифы выросли: как может помочь субсидия

Право на выплаты должно наступить до начала их получения

Тарифы на различные коммунальные услуги растут постоянно — с 1 сентября они снова меняются в некоторых городах. Для того, чтобы бремя платежей было не настолько сильным, в Украине существует механизм жилищных субсидий.

Получить ее можно подав заявление в Пенсионный фонд. Однако нужно соответствовать ряду критериев. Субсидия требует определенного имущественного положения – нужно иметь работу или официальную причину не работать, не иметь в собственности нескольких объектов недвижимости, новых авто, больших депозитов в банках.

Размер субсидии определяется каждому заявителю отдельно после подсчета обязательного платежа. Его рассчитывают на основе совокупного дохода семьи в расчете на одного человека в месяц. По формуле доход одного человека делят на прожиточный минимум (2920 грн на 1.01.2024), делят на 2 (коэффициент дохода) и умножают на 15% (норма платы за коммуналку). Полученный процент умножается на сумму среднемесячного дохода всего домохозяйства. Субсидия возместит разницу между полученной суммой и начислениями за услуги, указанные в заявлении.

Для получения субсидии важно также не иметь задолженности по выплате алиментов, оплате коммунальных услуг, а если кто-то из членов семьи не проживает по месту регистрации, нужно подтвердить это документально.

"Телеграф" уже рассказывал, что сумма субсидии может не покрыть все расходы домохозяйства. Расходы на услуги ограничены нормативами. В частности, нормы расхода электроэнергии зависят от наличия электроплиты, центрального горячего водоснабжения и т.д.