Кому в серпні можуть перерахувати субсидію: чи потрібно йти в Пенсійний фонд

Часто субсидію перераховують автоматично

Субсидія в Україні доступна різним верствам населення — від студентів до пенсіонерів, однак потрібно відповідати майновим критеріям. В деяких випадках субсидію можуть перерахувати вже після призначення.

Згідно з постановою Кабміну, перерахунок може відбуватися як автоматично, без звернення отримувача, так і за ним. Без звернення отримувача:

у разі зміни тарифів,

при новому порядку обчислення обов'язкового внеску (різниця вартості комунальних в межах норми та цієї суми і є субсидія),

при отриманні додаткової інформації про доходи (не стосується субсидії на придбання пічного палива)

при зміні норм житла та витрат комунальних послуг,

при зміні виконавця послуг, (інформація може бути надана самостійно отримувачем субсидії).

Субсидію перераховують при зміні доходів домогосподарства в разі збільшення або зменшення доходів вполовину. Роблять це або в березні на березень-квітень, або в серпні на серпень-вересень, тобто до кінця поточного періоду з опаленням чи без. В серпні при перерахунку звертають увагу на дохід першого півріччя поточного року, у березні — на друге півріччя попереднього.

Звернутись по перерахунок самостійно можуть не всі, а тільки частина отримувачів в певних життєвих обставинах. Непрацюючі пенсіонери — якщо субсидію порахували за доходами з зарплатою, людям, які уточнюють розмір доходу та непрацездатним непрацюючим людям, що живуть сам — для субсидії на понаднормову площу житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на право власності на квартиру субсидія не впливає. Цей міф досі існує.