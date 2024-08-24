Кому в серпні можуть перерахувати субсидію: чи потрібно йти в Пенсійний фонд
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Часто субсидію перераховують автоматично
Субсидія в Україні доступна різним верствам населення — від студентів до пенсіонерів, однак потрібно відповідати майновим критеріям. В деяких випадках субсидію можуть перерахувати вже після призначення.
Згідно з постановою Кабміну, перерахунок може відбуватися як автоматично, без звернення отримувача, так і за ним. Без звернення отримувача:
- у разі зміни тарифів,
- при новому порядку обчислення обов'язкового внеску (різниця вартості комунальних в межах норми та цієї суми і є субсидія),
- при отриманні додаткової інформації про доходи (не стосується субсидії на придбання пічного палива)
- при зміні норм житла та витрат комунальних послуг,
- при зміні виконавця послуг, (інформація може бути надана самостійно отримувачем субсидії).
Субсидію перераховують при зміні доходів домогосподарства в разі збільшення або зменшення доходів вполовину. Роблять це або в березні на березень-квітень, або в серпні на серпень-вересень, тобто до кінця поточного періоду з опаленням чи без. В серпні при перерахунку звертають увагу на дохід першого півріччя поточного року, у березні — на друге півріччя попереднього.
Звернутись по перерахунок самостійно можуть не всі, а тільки частина отримувачів в певних життєвих обставинах. Непрацюючі пенсіонери — якщо субсидію порахували за доходами з зарплатою, людям, які уточнюють розмір доходу та непрацездатним непрацюючим людям, що живуть сам — для субсидії на понаднормову площу житла.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на право власності на квартиру субсидія не впливає. Цей міф досі існує.