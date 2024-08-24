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Кому в серпні можуть перерахувати субсидію: чи потрібно йти в Пенсійний фонд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Субсидію можуть перерахувати пенсіонерам, що перестали працювати Новина оновлена 24 серпня 2024, 08:20
Субсидію можуть перерахувати пенсіонерам, що перестали працювати. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Часто субсидію перераховують автоматично

Субсидія в Україні доступна різним верствам населення — від студентів до пенсіонерів, однак потрібно відповідати майновим критеріям. В деяких випадках субсидію можуть перерахувати вже після призначення.

Згідно з постановою Кабміну, перерахунок може відбуватися як автоматично, без звернення отримувача, так і за ним. Без звернення отримувача:

  • у разі зміни тарифів,
  • при новому порядку обчислення обов'язкового внеску (різниця вартості комунальних в межах норми та цієї суми і є субсидія),
  • при отриманні додаткової інформації про доходи (не стосується субсидії на придбання пічного палива)
  • при зміні норм житла та витрат комунальних послуг,
  • при зміні виконавця послуг, (інформація може бути надана самостійно отримувачем субсидії).

Субсидію перераховують при зміні доходів домогосподарства в разі збільшення або зменшення доходів вполовину. Роблять це або в березні на березень-квітень, або в серпні на серпень-вересень, тобто до кінця поточного періоду з опаленням чи без. В серпні при перерахунку звертають увагу на дохід першого півріччя поточного року, у березні — на друге півріччя попереднього.

Звернутись по перерахунок самостійно можуть не всі, а тільки частина отримувачів в певних життєвих обставинах. Непрацюючі пенсіонери — якщо субсидію порахували за доходами з зарплатою, людям, які уточнюють розмір доходу та непрацездатним непрацюючим людям, що живуть сам — для субсидії на понаднормову площу житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на право власності на квартиру субсидія не впливає. Цей міф досі існує.

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