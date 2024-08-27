Прийшов за паспортом, а став на військовий облік: кого з чоловіків це стосується

Дані автоматично "перебіжать" до "Оберігу"

Військовозобов'язані в Україні можуть стати на військовий облік прийшовши до ТЦК. Але Кабінет міністрів схвалив порядок, згідно з яким деякі українці ставатимуть на облік без проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема це стосується тих, хто звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорта. Про це йдеться у порядку "реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів", передає РБК-Україна.

Українців від 17 до 25 років автоматично ставитимуть на військовий облік призовників під час видачі паспорта. Це також стосується тих, хто наразі за кордоном. Така процедура відбуватиметься на основі даних в реєстрі "Оберіг", який збирати інформацію з інших державних реєстрів.

Громадян від 18 до 25 років ТЦК ставитиме на облік при зверненні за паспортом на основі зареєстрованого місця проживання. У разі відсутності останніх даних, Генштаб ЗСУ сам обере військкомат.

Чоловіки від 18 до 60 років, що хочуть отримати паспорт, зможуть це зробити тільки після пред'явлення військово-облікового документа. У разі, якщо інформація про особу в "Оберіг" буде недійсною, то паспорт можна буде отримати лише у територіальному органі чи підрозділі Державної міграційної служби.

Якщо звернення чоловіка від 18 до 25 років до паспортного сервісу було з метою оформлення паспорта у разі втрати чи обміну і на особу немає записів в "Оберіг", то документи на паспорт приймаються без військового квитка, приписного чи тимчасового посвідчення. Однак при видачі треба показати військово-обліковий документ.

Отже, дані чоловіків автоматично йдуть в "Оберіг" під час подання документів на паспорт і їх ставлять на облік без проходження ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік.