Є два випадки: коли військовозобов'язаний може стати на облік не за місцем прописки

Треба взяти документи та в ТЦК заповнити заяву

Кожен військовозобов'язаний має стати на військовий облік в ТЦК та СП за місцем проживання, але є випадки, коли це зробити неможливо.

Як розповів юрист Дмитро Франчук, пише "РБК-Україна", військовозобов'язані можуть стати на облік за новим місцем навчання на період здобуття освіти чи за умови тривалої роботи в іншому місці. На актуалізацію даних в українця є сім днів.

За його словами, військовозобов'язаному обов'язково потрібно знятись з військового обліку за старим місцем проживання та після того стати на облік в іншому місці.

Юрист також радить, аби чоловіки самостійно звертались до ТЦК та СП, де вони планують оновити свої дані, та нагадує перелік необхідних документів:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код

військовий квиток (якщо є)

документ, що підтверджує зміну місця проживання (наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання)

документ, що підтверджує причину зміни місця обліку (наприклад, довідка з навчального закладу, трудовий договір)

За його словами, у військкоматі чоловіку необхідно буде заповнити заяву про взяття на облік і є ймовірність, що йому можуть запропонувати пройти ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна пройти військово-лікарську комісію, якщо чоловік працює в іншому місті.