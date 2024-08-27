Пришел за паспортом, а стал на военный учет: кого из мужчин это касается

Данные автоматически "перебегут" к "Оберігу"

Военнообязанные в Украине могут стать на военный учет, придя в ТЦК. Но Кабинет министров одобрил порядок, согласно которому некоторые украинцы будут становиться на учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

В частности, это касается тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта. Об этом говорится в порядке "реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах", передает РБК-Украина.

Украинцев от 17 до 25 лет будут автоматически ставить на военный учет призывников во время выдачи паспорта. Это также касается тех, кто сейчас за границей. Такая процедура будет проходить на основе данных в реестре "Оберіг", который собирает информацию из других государственных реестров.

Граждан от 18 до 25 лет ТЦК будет ставить на учет при обращении за паспортом на основе зарегистрированного места жительства. В случае отсутствия последних данных, Генштаб ВСУ сам изберет военкомат.

Мужчины от 18 до 60 лет, желающие получить паспорт, смогут это сделать только после предъявления военно-учетного документа. В случае, если информация о лице в "Оберіг" будет недействительной, то паспорт можно будет получить только в территориальном органе или подразделении Государственной миграционной службы.

Если обращение мужчины от 18 до 25 лет в паспортный сервис было с целью оформления паспорта в случае потери или обмена и на лицо нет записей в "Оберіг", то документы на паспорт принимаются без военного билета, приписного или временного удостоверения. Однако при выдаче нужно показать военно-учетный документ.

Следовательно, данные мужчин автоматически идут в "Оберіг" при подаче документов на паспорт и их ставят на учет без прохождения ВВК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ожидать мужчинам до 25 лет, не ставшим на военный учет.