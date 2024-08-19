Не став на військовий облік: скільки разів можуть оштрафувати і на яку суму

Накладати штраф за одне порушення повторно немає підстав

В Україні посилюють відповідальність за порушення правил військового обліку. Несвоєчасне оформлення всіх необхідних документів, передбачає значні штрафи.

За словами адвокатів, кожне окреме порушення, таке як неоновлення даних, неявка на повістку чи відсутність на військовому обліку, тягне за собою окремий штраф. Передає ТСН.

Багато українців, особливо тих, хто був змушений виїхати з тимчасово окупованих територій або змінив місце проживання всередині країни, стикаються з питанням військового обліку. Адвокатка Марина Бекало пояснює, що це одне правопорушення, тому передбачено один штраф.

"Насправді дуже багато тих, хто знявся з військового обліку і не став, змінив місце проживання, хто переїхав з тимчасово окупованих територій і навіть не зареєструвався як ВПО. Те, що людина не стала вчасно на військовий облік – це одне правопорушення. Тобто таку людину не будуть штрафувати кожного місяця", — розповідає Бекало.

За словами юристки, оштрафувати людину можуть на суму від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн.

Адвокат Андрій Межирицький також вважає, що якщо особа не перебуває на військовому обліку, то при встановленні цього факту її ставлять на облік і накладають штраф за те, що вона самостійно цього не зробила. Однак, після цього повторних штрафів за цей же проступок не передбачено.

Раніше "Телеграф" писав, у який термін потрібно сплатити або оскаржити штраф від ТЦК. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.