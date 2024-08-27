Найважливіші заяви Зеленського на форумі "Україна 2024. Незалежність"

Голова держави розповів про стан енергосистеми та висловився з приводу багатьох інших питань

Президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв під час пресконференції, яку він провів у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність". Він заявив, що вже "у вересні буде представлено Байдену план нашої перемоги. Від нього залежить, чи нам це вдасться зробити".

Також президент України заявив, що цей план буде передано кандидатам у президенти США — Гарріс і Трампу. "Телеграф" зібрав найважливіші заяви Володимира Зеленського, які він наразі озвучив.

Під час пресконференції голова держави розповів про стан української енергосистеми та зазначив, що в різних регіонах дійсно фіксуються серйозні пошкодження.

"Поки не по усій країні є світло. Про Київську ГЕС — не дуже люблю енергопіар. Не дуже підтримую, коли ворог знає, яких пошкоджень він завдав", — зазначив голова держави.

Також Зеленський наголосив на тому, що курська операція та зустріч у Катарі з приводу енергетики — це незв’язані між собою речі.

"Дуже багато всього пишуть і іноді це не дуже допомагає ", — заявив Президент України.

"Телеграф" зібрав найважливіші заяви Зеленського, які він зробив під час прессконференції:

Операція ЗСУ в Курській області почала показувати російському суспільству те, що диктатору Володимиру Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, ніж захистити свої території.

З Польщею є домовленість про повернення наших людей, які незаконно перетнули кордон, але з іншими країнами є проблеми.

Курська операція, на мою думку, вже успішна. І багато рішень уже прийнято через успіх операції.

Курщина — це частина плану, про який я буду говорити з Байденом. Головний елемент плану — примусити РФ закінчити цю війну.

Про заборону РПЦ — церква працює у них за кордоном сильно. Слава Богу вона припиняє працювати в нас. Боротьбу треба продовжувати.

Про Дурова — не знаю деталей справи. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Телеграм працює в Україні. " Я дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів", — зазначив Зеленський.

З Путіним діалог на сьогодні беззмістовний, він не хоче закінчення війни дипломатично. Він хоче "дипломатично", але при цьому ми повинні віддати йому 30% нашої землі.

Участь РФ у саміті миру — це бажання всіх країн, вони вважають, що таким чином може бути закінчення війни. Ми підготуємо план і представники РФ, якщо захочуть, вони будуть присутні, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн.

Нам по силам зробити 1,5-2 млн дронів, але на це не вистачає грошей.

Важливо, щоб родини полонених розуміли, що відбувається. Є складнощі в повернені "азовців". Різні причини.

Татаров разом з Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві.

На фронті вперше почалися ротації, але поки вони не фундаментальні. "Збільшилася кількість людей, які почали готуватися. Це дуже допоможе хлопцям мати хоч якісь ротації. Фундаментальними ротаціями я це поки не можу назвати. Але буду відвертим: є початок і це важливо дуже", — підкреслив Зеленський.

Договір про транзит газу з Росією ніхто не буде продовжувати.

Було випробування, позитивне, першої української балістичної ракети.

На Покровському напрямку росіяни не відступають, повертаючись назад їх розстрілюють. І вони будуть тиснути. Це як ситуація з Бахмутом, вони там покладуть 50-60 тисяч людей.

Донеччина залишається стратегічною ціллю РФ – тому вони не забирають звідти свої війська на Курщину.

Важливо, що вузьке коло людей знало про Курську операцію, тому операція має успіх. Курську операцію кілька речей принесла, зокрема окупацію Харківщини зупинено. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини та Чернігівщини.

Ми не готові обмінювати наші території у рамках будь-яких переговорів.

В рамках великої атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети.

Нам потрібно повернути доросле населення, студентів та дітей до України, але зробити це потрібно без примусу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час проведення форуму "Україна 2024. Незалежність" Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що з вересня в Україні починається бюджетний процес. Він анонсував важкі рішення.