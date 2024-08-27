Самые важные заявления Зеленского на форуме "Украина 2024. Независимость"

Глава государства рассказал о состоянии энергосистемы и высказался по многим другим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений во время пресс-конференции, которую он провел в рамках форума "Украина 2024. Независимость". Он заявил, что уже "в сентябре будет представлен Байдену план нашей победы. От него зависит, удастся ли нам это сделать".

Также президент Украины заявил, что этот план будет передан кандидатам в президенты США — Харрис и Трампу. "Телеграф" собрал самые важные заявления Владимира Зеленского, которые он озвучил на данный момент.

Во время пресс-конференции глава государства рассказал о состоянии украинской энергосистемы и отметил, что в разных регионах действительно фиксируются серьезные повреждения.

"Пока не по всей стране есть свет. Про Киевскую ГЭС — не очень люблю энергопиар. Не очень поддерживаю, когда враг знает, какие повреждения он нанес", — отметил глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что курская операция и встреча в Катаре по энергетике — это несвязанные между собой вещи.

"Очень много всего пишут и иногда это не очень помогает", — заявил Президент Украины.

"Телеграф" собрал самые важные заявления Зеленского, которые он сделал во время пресс-сконференции:

Операция ВСУ в Курской области начала показывать российскому обществу то, что диктатору Владимиру Путину важнее захватить город, о котором он никогда не слышал, чем защитить свои территории.

С Польшей есть договоренность о возвращении наших людей, которые незаконно пересекли границу, но с другими странами есть проблемы.

Курская операция, по моему мнению, уже успешна. И многие решения уже есть из-за успеха операции.

Курщина часть плана, о котором я буду говорить с Байденом. Главный элемент плана — принуждение РФ к завершению войны.

Про запрет РПЦ — церковь работает у них за рубежом сильно. Слава Богу она прекращает работать у нас. Борьбу надо продолжать.

С Путиным диалог на сегодня бессмысленный, он не хочет окончания войны дипломатически. Он хочет "дипломатически", но чтоб ему отдали 30% нашей земли.

О Дурове — не знаю деталей дела. На сегодня это никак не влияет на то, что Телеграмм работает в Украине."Я очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов", — отметил Зеленский.

Участие РФ в саммите мира — это желание всех стран и они считают, что таким образом может быть окончание войны. Мы подготовим план и представители РФ, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран.

Нам по силам сделать 1,5-2 млн дронов, но на это не хватает денег.

Важно, чтобы семьи пленных понимали, что происходит. Есть сложности с возвращением "азовцев". Разные причины.

Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве.

На фронте впервые начались ротации, но пока они не фундаментальные. "Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это очень поможет ребятам иметь хоть какие-то ротации. Фундаментальными ротациями я это пока не могу назвать. Но буду откровенным: есть начало и это важно очень", — подчеркнул Зеленский.

Договор о транзите газа с Россией никто не будет продлевать.

Было испытание, положительное, первой украинской баллистической ракеты.

На Покровском направлении россияне не отступают, возвращаясь назад их расстреливают. И они будут давить. Это как ситуация с Бахмутом, они там положат 50-60 тысяч человек

Донетчина остается стратегической целью РФ — поэтому они не забирают оттуда свои войска на Курщину.

Важно, что узкий круг людей знал о Курской операции, поэтому операция имеет успех. Курская операция несколько вещей принесла, в частности оккупация Харьковщины остановлена. Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и Черниговщины.

Мы не готовы обменивать наши территории в рамках любых переговоров.

В рамках большой атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты.

Нам нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину, но сделать это нужно без принуждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время проведения форума "Украина 2024. Независимость" Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что с сентября в Украине начинается бюджетный процесс. Он анонсировал трудные решения.