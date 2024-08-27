Зеленський перед переговорами з РФ покаже план Перемоги не тільки Байдену

Хто ще у списку "обраних"

У вівторок, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у вересні представлятиме своєму американському колезі Джо Байдену план перемоги нашої держави у війні з Росією. Його також надішлють обом кандидатами у президенти США — Камалі Гарріс та Дональду Трампом.

Як зазначив Зеленський під час форму "Україна 2024. Незалежність", план має чотири важливих пункти.

"Курщина входить в наш план перемоги України… Один з напрямків, частина, якого вже зроблена, — це Курщина. Другий напрямок — це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій — потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий — економічний", — сказав він.

Президент наголосив, що план вже готовий і очікує свого часу. У ньому окрім стратегічних рішень ще зазначено, яких ресурсів потребує Україна для досягнення вказаних цілей.

"Справедливо, що я спочатку представлю його президенту США (Джо Байдену — Ред.). Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, американський генерал у відставці Бен Годжес назвав три причини, чому президент Росії Володимир Путін "проґавив" наступ України на Курську область.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США прокоментували вимогу Зеленського зняти усі обмеження на удари по РФ.