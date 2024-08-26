Перетнули "червоні лінії" не тільки Путіна: чому у США не раді операції на Курщині

Вашингтон має намір уникати прямого конфлікту з Росією

Під час операції в Курській області Україна перетнула кордони РФ та "червоні лінії" США. Адже Вашингтон протягом усієї війни наполягав на тому, що його головна мета — допомогти вижити нашій державі.

Як зазначає Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин газети Financial Times, будь-які припущення про перенесення фронту на територію Росії розглядалися як ескалація та були недопустимі.

Газета підкреслює, що, очолюючи США Джо Байден, мав дві мети. Перша — підтримка України, а друга — уникнення третьої світової війни. Проте пріоритетною, на думку Рахмана, була друга, і США не роздумуючи обрали б її, якщо цього вимагали б обставини.

Попри все Україна бореться за своє виживання. І наша держава прийняла б пряму участь США у війні з Росією, але Білий дім проти будь-якої ескалації. Як наслідок, схильність до ризику у Вашингтоні та Києві відрізняється.

"Різниця в готовності до ризику між Америкою та Україною знаходить своє відображення і в Європі. Країни, які знаходяться близько до лінії фронту і відчувають пряму загрозу з боку Росії — такі як Естонія і Польща — наполягають на наданні Україні більш сучасного озброєння і більшої свободи у його застосуванні. Німеччина ж діє набагато повільніше", — пояснює оглядач.

Як пише Financial Times, українці неодноразово наголошували, що надмірна обережність та нерішучість змушують бійців воювати "з однією рукою за спиною". До прикладу, Росія може завдавати удари вглиб України, але Україні заборонено робите те саме у відповідь.

Водночас, Рахман припускає, що навіть успіх наших бійців на Курщині не змусить США відкинути обережність та страх ескалації. Вашингтон має намір уникати прямого конфлікту з Росією і все ще серйозно ставиться до ядерних погроз диктатора РФ Володимира Путіна.

"В США не вважають, що остання "червона лінія" успішно перейдена. Радники Байдена продовжують вважати, що — якщо Путін вважатиме, що його режим перебуває на межі повної поразки — росіяни можуть вдатися до використання ядерної зброї", — додає Рахман.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прем’єр Індії Нарендра Моді закликав голову нашої держави Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з Росією та назвав себе другом України.