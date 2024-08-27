Зеленский перед переговорами с РФ покажет план Победы не только Байдену

Кто еще в списке "избранных"

Во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в сентябре будет представлять своему американскому коллеге Джо Байдену план победы нашего государства в войне с Россией. Его также отправят обоим кандидатам в президенты США — Камале Гаррис и Дональду Трампом.

Как отметил Зеленский во время формы "Украина 2024. Независимость", план имеет четыре важных пункта.

"Курщина входит в наш план победы Украины ... Одно из направлений, часть которого уже сделана, — это Курщина. Второе направление — это стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третье — мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертый — экономический", — сказал он.

Президент подчеркнул, что план уже готов и ожидает своего времени. В нем кроме стратегических решений еще отмечено, в каких ресурсах нуждается Украина для достижения указанных целей.

"Справедливо, что я сначала представлю его президенту США (Джо Байдену — Ред.). От него зависит успех этого плана. Дадут нам то, что в этом плане или нет. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в этом плане, или нет", — добавил Зеленский.

Напомним, американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал три причины, почему президент России Владимир Путин "прозевал" наступление Украины на Курскую область.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США прокомментировали требование Зеленского снять все ограничения на удары по РФ.