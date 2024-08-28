Бывшего генерала СБУ объявили в розыск Интерпола: кто это такой и чем он "отличился"

Он помогал россиянам захватывать ЧАЭС

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов объявлен в международный розыск. Это произошло по запросу Государственного бюро расследований Украины.

Интерпол опубликовал красное уведомление в учетах Генерального секретариата 26 августа 2024 года. Наумова подозревают в ряде серьезных преступлений, среди которых мошенничество, государственная измена и незаконное обогащение. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

ДБР обвиняет эксгенерала в мошенническом завладении более 3,2 млн. грн. во время руководства государственным предприятием в 2019-2021 годах. Наумов был задержан 7 июня 2022 года на границе Сербии и Северной Македонии. При нем обнаружили 592 тыс. евро, 120 тыс. долларов США и два драгоценных камня.

В Сербии Наумова приговорили к году заключения за отмывание денег. Однако в январе 2024 года он вышел на свободу. Сербский суд отклонил запрос об экстрадиции Наумова в Украину.

В июне 2024 г. ДБР выдвинуло новое подозрение эксначальнику ГУВБ СБУ. В этот раз речь шла о подлоге документов для сербского суда. По данным следствия, Наумов организовал фальсификацию официальных бумаг во избежание уголовной ответственности в Сербии.

Кроме того, Наумову объявили подозрение в незаконном обогащении. ГБР, Офис Генпрокурора и НАПК обнаружили у него необоснованные активы на сумму 32,7 млн грн.

Следует отметить, что Наумов покинул Украину накануне российского вторжения в феврале 2022 года. По некоторым данным, он помог оккупантам захватить Чернобыльскую АЭС.

Кто такой генерал Наумов?

Андрей Наумов родился 28 мая 1982 года. Он долгое время работал в Генеральной прокуратуре, а затем — в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году Наумов возглавил ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

С лета 2019 по июль 2021 года Наумов руководил Главным управлением внутренней безопасности СБУ. Его деятельность в этой должности вызвала немало вопросов. В частности, журналисты обращали внимание на приобретение семьей Наумова элитной квартиры в центре Киева по цене значительно ниже рыночной.

После бегства из Украины Наумов некоторое время жил в Германии, а затем переехал в Сербию. Его задержание на сербско-македонской границе с большой суммой наличных денег вызвало резонанс.

Также "Телеграф" ранее рассказывал, что беглому нардепу Дмитруку сообщили о подозрении. Его действия квалифицировали по нескольким статьям.