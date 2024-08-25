Нардепу-втікачу Дмитруку повідомили про підозру: в чому звинувачують

Нардеп викликається до слідчого ДБР

Народному депутату України повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Ймовірніше мовиться за скандального нардепа Артема Дмитрука, який міг виїхати з країни.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

"При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього", — йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Окрім цього, підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України — умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Наразі депутат викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:

на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року

на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року.

Додамо, сьогодні, 25 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація, що народний депутат Артем Дмитрук міг виїхати за кордон. Згідно з повідомленнями, він нібито перетнув кордон України та Молдови у суботу, 24 серпня.

Проте за даними проінформованих джерел "Телеграфу", Дмитрук офіційно не перетинав державний кордон України. Тобто він міг проникнути на територію сусідньої країни не через пункт пропуску або за підробленими документами.

Нагадаємо, Дмитрук раніше написав заяву в поліцію на блогера Володимира Петрова за те, що той закликав іншого блогера Сергія Стерненка зарізати його.

Другий епізод за його участю стався 18 серпня, коли він розкритикував українських військових у Курській області, тоді низка великих українських блогерів відкрито його звинуватили у проросійській позиції. При цьому за нього заступився нардеп Євген Шевченко, якого теж неодноразово критикували за проросійську позицію і навіть порушували справу про зраду.