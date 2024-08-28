На відстрочку має право ще одна категорія громадян: як оформити та які документи потрібні

Бронь можна отримати за однієї умови

В Україні триває загальна мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову. Зокрема це стосується вчителів та викладачів.

Адвокат Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна розповів, як педагогам оформити відстрочку. Для цього їм потрібно правильно зібрати та подати документи до ТЦК та СП.

Хто може розраховувати на відстрочку

Право на відстрочку мають викладачі та вчителі, наукові працівники, які працюють у вищих навчальних закладах, профтехах, наукових установах та загальноосвітніх школах. Головна умова – вони мають працювати за основним місцем роботи на ставку не менше 0,75.

Як оформити відстрочку

Юрист зазначає, що першим кроком має стати звернення до адміністрації навчального закладу. Від директора необхідно отримати офіційний документ, який підтвердить, що ви працюєте в школі (виші) на постійній основі та відпрацьовуєте повну норму або щонайменше три чверті ставки. Крім того, вам знадобиться характеристика, в якій будуть детально описані ваша кваліфікація, досвід роботи та внесок у навчальний процес.

Далі потрібно піти до ТЦК і подати наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

довідка з місця роботи, де зазначено, що ви працюєте вчителем на повну ставку (або не менше 0,75 ставки);

характеристика педагогічної діяльності;

диплом про освіту;

заява на ім'я керівника ТЦК та СП із проханням надати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією.

Варто зауважити, що працівника сфери освіти можуть відправити на ВЛК для підтвердження стану здоров’я.

Потім заяву та документи розглядатимуть протягом семи днів. Однак, якщо комісії знадобиться додаткова інформація від інших державних органів, цей термін може бути продовжений. Остаточне рішення приймуть одразу після того, як отримають необхідні дані.

Юрист підкреслює, що після розгляду документів та, за необхідності, медичної комісії, ТЦК та СП приймає рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Франчук зазначає, що після позитивного рішення комісії вам видадуть документ, який підтвердить ваше право на відстрочку. Пам’ятайте, що це право необхідно підтверджувати щорічно або на вимогу територіального центру комплектування.

Раніше "Телеграф" писав, де потрібно працювати, щоб отримати бронь від мобілізації. Це стосується працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки.